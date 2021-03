CEO: "Johan Walem moet plan schrijven over hoe hij vrouwenvoetbal en RSCA wil laten groeien"

"Door de aantrekkingskracht van het vrouwenvoetbal waren er veel kandidaten voor de rol als coach van Anderlecht, maar het profiel van Johan Walem paste bij wat we nodig hadden", vertelt Jos Donvil, de nieuwe CEO van RSCA, na de voorstelling van Walem als T1.

Al is die term te beperkt om het takenpakket van Walem te omschrijven. "We willen in België ook op lange termijn de nummer 1 blijven, we willen in Europa een belangrijke rol spelen en we willen ook een voortrekkersrol dragen van het vrouwenvoetbal in België."

"Die taken geven we aan Johan, een Anderlecht-icoon met ervaring als coach en als sportief directeur."

"Hij is dus meer dan T1, absoluut. Johan moet een plan schrijven over hoe hij het vrouwenvoetbal en Anderlecht de komende jaren wil laten groeien."

"Een bekende naam was niet het belangrijkste", vertelt Donvil nog over de zoektocht naar een opvolger voor Patrick Wachel.

"Het belangrijkste was om een goeie coach én sportief directeur te vinden."