Broer én coach Jorik over Loena Hendrickx: "Heel veel vertrouwen in een mooi resultaat"

Loena Hendrickx is een van de beste kunstschaatsters die ons land rijk is. De nog maar 21-jarige Hendrickx heeft al een een mooi palmares bijeen geschaatst met onder andere een 16e plaats op de vorige Olympische Winterspelen, 9e op het WK en een 5e stek op het EK.

Maar de ene na de andere blessure hield het jonge schaatstalent lang weg van het ijs en remde haar groei. Nu staat ze er toch opnieuw. Vorige maand maakte Hendrickx na 5 maanden zonder competitie haar rentree en dat deed ze in stijl: ze schreef de Challenge Cup van Den Haag op haar naam en toonde toen al haar WK-vorm.

Loena is de jongere zus van Jorik Hendrickx die sinds vorig jaar ook haar coach is. Hij heeft veel vertrouwen in zijn zus, maar grote voorspellingen doet hij liever niet: "Ik hoop gewoon dat ze haar sessies op trainingen dit WK kan evenaren en dan mogen we zeker tevreden zijn."

"Als ze het niveau kan halen dat ze in Den Haag heeft laten zien, dan mogen we zeker iets moois verwachten", is Jorik Hendrickx overtuigd.

"Ook de voorbereiding was deze keer heel goed. De voorbije jaren sukkelde ze heel veel met blessures, maar dit seizoen hebben we heel mooi kunnen starten in oktober. De conditie is op peil en ik denk echt dat ze er klaar voor is."