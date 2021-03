Bomans 25 jaar na E3-zege: "Zege Stuyven in MSR geeft me meer voldoening"

Een kwarteeuw geleden behaalde Carlo Bomans zijn laatste en misschien wel grootste zege uit zijn carrière, toen hij in de E3-prijs de crème de la crème van de wielerwereld kon voorblijven. Nu houdt hij zich bezig met de Belgische jongeren. Hij zag dan ook de huidige generatie toppers, zowel in binnen- als buitenland, sinds de jeugd opkomen.

25 jaar geleden won Carlo Bomans de E3-prijs in Harelbeke. Bomans bokste vijftig kilometer lang op tegen een groepje met ronkende namen als Tchmil, Van Petegem, Armstrong, Ludwig, Jekimov, Belgisch kampioen Wilfried Nelissen en Bomans’ kopman Johan Museeuw. Toch hield hij onverwacht stand. “Het was de allereerste koers met oortjes en dat hele systeem was geïntegreerd in onze valhelm,” herinnert Bomans zich. De toenmalige eerste luitenant van Museeuw werd al vroeg voorop gestuurd, maar hij kreeg de snelle Italiaan Massimo Strazzer als stoorzender mee in zijn wiel. In de achtervolgende groep toonde kopman Museeuw zich de ideale ploegmaat, maar toch kregen de twee koplopers nooit meer dan 2 minuten voorsprong. “Je moet die Italiaan kwijtspelen, hij is rap”, kwam ploegleider Patrick Lefevere Bomans al vroeg toeschreeuwen. Praten met Strazzer om over te nemen bracht geen zoden aan de dijk. Die leek die dag eerder op Manuel uit Fawlty Towers en hield het de hele dag bij “Che? Che?”. Noch op de Oude Kwaremont, noch op de Paterberg lukte het Bomans om Strazzer te lossen. Toen de sterke en snelle Duitser Olaf Ludwig kwam aansluiten, leken de kansen van Bomans nog te verkleinen. Op de Tiegemberg speelde hij zijn laatste troefkaart uit. Zijn aanval was zo snedig dat de andere twee parkeerden. Om maar te zeggen, niet alleen Oliver Naesen haat die puist aan het eind van de E3. Tot de aankomst was het felle tegenwind, maar Bomans overleefde, deels omdat Museeuw iedere tegenaanval in de kiem smoorde. Een overgelukkige Bomans had zijn zege de week ervoor al voelen aankomen. “Als ik niet één van de koersen die eraan komen kan winnen, dan kom ik niet naar huis, had ik tegen mijn vrouw gezegd.”

RETRO 1996: Carlo Bomans wint de E3

"Deze job ligt me meer dan bondscoach"

Na zijn carrière ging Carlo Bomans voor de wielerbond werken, als bondscoach van onder meer de profs en tegenwoordig als coach van de junioren. "Dit is de job die mij het meeste ligt. Ik doe dit doodgraag." Onder de leiding van Bomans worden de toekomstige Belgische toppers geboetseerd. “Vergis je niet: wij doen oneindig veel meer dan alleen maar koersen met die jonge gasten. Zelfs Tom Pidcock kwam geregeld meedoen aan onze testtijdritten om zijn positie op de fiets te verbeteren.” De waarde van Bomans in de opleiding mag niet onderschat worden. Op dit moment heeft hij 22 renners onder zijn hoede, die hij van nabij volgt. Bomans heeft zo bijna alle huidige toppers zien beginnen. Van der Poel en Sagan, daar was de klasse heel snel duidelijk, maar bij Pogacar veel minder. “Ik heb het zelfs nog eens opgezocht onlangs of ik me niet had vergist, maar neen, hij viel niet op bij de jeugd.”

"Stuyven net zo'n leidersfiguur als Evenepoel"

Het meeste indruk heeft, niet verrassend, Remco Evenepoel gemaakt. Niet alleen om wat hij kan, maar ook door zijn présence in het team. "Hij heeft vaardigheden die lang niet iedereen heeft, anders word je ook geen kapitein in een voetbalploeg zoals Anderlecht." Als leidersfiguur vergelijkt hij Evenepoel met de winnaar van Milaan–Sanremo, Jasper Stuyven. Stuyven was altijd begaan met de ploeg en werd door iedereen op handen gedragen. "Ik herinner me nog een rit in de Vredeskoers. Frederik Frison had het moeilijk op een paar kilometer voor de aankomst en moest lossen. Het dreigde slecht af te lopen voor ons in het landenklassement. Stuyven was wereldkampioen bij de junioren toen, maar uitgerekend hij offerde zijn kansen op en liet zich uitzakken om Frison terug te brengen." "Daarna had hij nog jus over om in de top tien te sprinten." Dat Stuyven eindelijk beloond wordt op het hoogste niveau geeft Bomans veel voldoening, meer nog dan de herinnering aan zijn overwinning in de E3-prijs 25 jaar geleden.