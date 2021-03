"Ritchie De Laet had altijd in selectie van Rode Duivels moeten zitten"

De Rode Duivels spelen deze en begin volgende week tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. "De bondscoach heeft voor die wedstrijden 33 spelers opgeroepen. Voor wie er nu nog niet bij is, is het afgelopen", zegt Wim De Coninck in De Tribune.

"Ik denk dan bijvoorbeeld aan een Mats Rits, die toch een mogelijke vervanger van Axel Witsel had kunnen zijn. Ook Ritchie De Laet had een selectie wel verdiend. Hij is dit seizoen de beste verdediger in de Belgische competitie en misschien hebben de Rode Duivels hem wel nodig."

"Als we Eden Hazard even niet meerekenen, zitten de Rode Duivels achteraan toch met de grootste problemen. Ritchie De Laet had er eigenlijk altijd bij moeten zijn. Het zou ook geweldig geweest zijn om er iemand bij te nemen die van zo ver komt, ook voor de Belgische competitie trouwens."

"De Laet past met zijn achtergrond perfect bij Antwerp en maakt indruk met zijn positie, plaatsing, snelheid, wedstrijdmentaliteit, enthousiasme en heeft ook ervaring van om te gaan met geweldig goeie spitsen. Ook Europees heeft hij het geweldig gedaan."

"Martinez zal er wel zijn redenen voor hebben om hem niet te selecteren, al zal hij die nooit uitleggen. Leeftijd? Zo oud is hij ook niet. Vermaelen en Vertonghen zijn er ook nog altijd bij. De niet-selectie van De Laet toont aan dat Martinez overtuigd is van de andere jongens die hij opgeroepen heeft."