"Neem Messi weg bij Barcelona en je hebt nog altijd een groot probleem"

Barcelona staat na een moeizaam seizoensbegin weer helemaal onder de mensen en werpt zich steeds nadrukkelijker op als titelkandidaat. "Het is een wervelwind op dit moment", stelt Wesley Sonck vast.

"Sinds 5 december hebben ze in de competitie 16 matchen gespeeld, waarin Messi 19 keer scoorde en 8 assists gaf. Ze hebben niet meer verloren, dat is toch wel straf. In de omschakeling blijven ze wel kwetsbaar, dat hebben we ook kunnen zien in de Champions League tegen PSG."

"En als je Messi wegneemt, heb je nog altijd een groot probleem. Want hij creëert toch heel veel."

Johan Boskamp: "Maar als Messi zou wegvallen, zouden ze toch niet meer zo ver wegzakken als in het begin. Het zit nu veel beter in elkaar."