"Ik ken de bedoeling van de bondscoach niet, ik weet niet of hij met Pep gesproken heeft"

"Ik weet niet of hij met City of met Pep (Guardiola) gepraat heeft. Ik kan er dus niet op antwoorden. Maar als er een probleem is, dan zal ik er zeker over spreken."

Bij City wordt er af en toe geroteerd, zal bondscoach Roberto Martinez dat ook doen? "Er is niet over gesproken. Ik heb geen idee wat de bedoeling van de bondscoach is."

"Zo'n blessure valt nooit mee. Het is een misvatting dat je dan een rustperiode hebt. We zaten in een goeie periode toen ik uitviel, maar de ploeg heeft dat ritme gewoon aangehouden. Er was voor mij dus geen stress om terug te keren."

De afwezigheid van Eden verandert niets voor mij. Ik zit al lang genoeg in deze situatie in de nationale ploeg en ik weet welke druk er is om hier te presteren. Er is hier soms meer druk dan bij City.

Op het middenveld zal De Bruyne compagnon Axel Witsel niet in zijn buurt hebben. "Dat is jammer, want hij heeft al jaren zijn waarde bewezen. Hij zorgt voor evenwicht, maar andere jongens kunnen tonen dat ze klaar zijn."

Voorin is Eden Hazard dan weer out. "Of dat iets voor mij verandert? Neen, niets. Ik zit al lang genoeg in deze situatie in de nationale ploeg en ik weet welke druk er is om hier te presteren. Er is hier soms meer druk dan bij City."

"Dat is normaal en ik moet niet anders zijn dan ik gewoonlijk ben. We missen Eden, maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen op en naast het veld. Het is mijn taak om de jongeren te helpen en dat verandert niet met of zonder Eden."