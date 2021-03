"Gokt" Anderlecht met Johan Walem? "Een win-winsituatie voor iedereen"

Anderzijds had Anderlecht ook kunnen kiezen voor iemand die de vrouwencompetitie al door en door kent. "Zijn profiel past bij wat we nodig hadden", verduidelijkte CEO Jos Donvil op de persconferentie.

Dat is natuurlijk logisch: tot vorige maand was hij bondscoach van Cyprus, daarvoor trainde hij onder meer de nationale beloften en KV Kortrijk. Enkel mannenteams dus.

Dat merkte je gisteren al bij de persvoorstelling: daar waren toch wel wat media aanwezig. Stel dat Anderlecht had gekozen voor de huidige trainer van Standard, Hamide Lamara, van wie de naam ook circuleerde, dan was de

Dat er met Johan Walem opnieuw een bekende naam in de Super League komt, is publicitair een win-winsituatie voor iedereen. Niet alleen voor Anderlecht, maar voor het vrouwenvoetbal in het algemeen.

"Niet verzwakt aan volgend seizoen beginnen als ze Europese ambities willen waarmaken"

Vooral dan om de Europese ambities waar te maken: Anderlecht verloor in november van Benfica en kon zich zo niet plaatsen voor de 1/16e finales van de Champions League. Dat was nochtans de ambitie. Dus die ontgoocheling willen ze in het Lotto Park geen twee keer meemaken.

De timing voor deze "gok" zit natuurlijk mee: Patrick Wachel maakte zelf bekend dat hij na dit seizoen stopt. Johan Walem kan de play-offs dus gebruiken om zich rustig maar grondig in te werken in het vrouwenvoetbal.

"Anderlecht onderzoekt zelfs of een eigen stadion een optie is"

Belangrijk signaal is dat CEO Jos Donvil, ook aanwezig bij de voorstelling, die ambitie duidelijk uitsprak: “De beste in België blijven én Europees een stap vooruit zetten."

Nog interessanter is dat Donvil en de club in het algemeen verder kijken dan enkel Anderlecht. "De belangrijkste taak van Johan is een plan te schrijven hoe hij het vrouwenvoetbal en RSCA wil laten groeien de komende jaren", waren letterlijk de woorden van Donvil.

Ook de andere clubs moeten stappen (kunnen) zetten om tot een betere competitie te komen. Dat bewijst een snelle blik op het klassement, waarin Anderlecht de rest overklast met 51 op 51 en bijna 100 gescoorde goals in 17 matchen.

Paars-wit sprak ook de intentie uit om meer in te zetten op de jeugd. Een must, want een eigen opleiding is er amper. Dat Anderlecht dan maar de talenten bij de concurrentie wegplukt, is een vaak gehoorde kritiek.

Maar afsluitend: dat Anderlecht ambitie heeft met het vrouwenvoetbal en die ook uitspreekt, is een goeie zaak voor het vrouwenvoetbal in het algemeen.

De club zou zelfs onderzoeken of een eigen stadion voor de vrouwen een optie is. Afwachten of dat er ooit komt. Want bouwen in België… En er is ook de onzekere financiële situatie van paars-wit.

Afwachten ook hoe Johan Walem volgend seizoen zal debuteren in de Super League. Hij kan nu beginnen aan een snelcursus Super League. Walem kan misschien ook eens samenzitten met Leo Van Der Elst, die andere ex-Rode Duivel in de Super League, de trainer van Club Brugge.