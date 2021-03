"België heeft overal in het veld kwaliteiten, maar we kunnen hen pijn doen"

Wales mist in Leuven onder meer zijn topper op het middenveld Aaron Ramsey. Met Tottenham-verdediger Ben Davies zag interim-bondscoach Robert Page deze week nog een grote naam uitvallen. Ook Luton-verdediger Tom Lockyer moest in laatste instantie nog afhaken.

"Uiteraard was dat geen goed nieuws voor ons", zegt Page. "Pas twee dagen voor de wedstrijd weten we dat we het met twee verdedigers minder moeten doen. De voorbereiding is kort en niet ideaal, maar dat geldt ook voor België."



Page is op zijn hoede voor de Rode Duivels. "We hebben veel respect voor België. Het staat niet toevallig op de eerste plaats op de FIFA-ranking. Ze hebben overal kwaliteit, niet alleen in de aanval. Maar we kunnen hen zeker pijn doen", denkt Page.