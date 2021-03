Wuyts: "Met Roglic aan de start in Milaan-Sanremo spreken we over een ander verhaal"

Download de podcast van De Tribune

"Stuyven wordt op handen gedragen binnen zijn team"

Zeges voor Bauke Mollema in de Trofeo Laigueglia, Mads Pedersen in Kuurne-Brussel-Kuurne, Gianluca Brambilla in de Tour des Alpes Maritimes en afgelopen zaterdag uiteraard de triomf van Jasper Stuyven. Trek-Segafredo maakt in de breedte indruk dit voorjaar.

"Je ziet dat ook aan de manier waarop ze zich voor elkaar opofferen", zei Michel Wuyts. "In Parijs-Nice offerde Jasper Stuyven zijn kansen op voor Mads Pedersen in de eerste rit, maar die maakte het niet af. Toch trok Stuyven in rit twee opnieuw de kaart van Pedersen."

"Al bij de jeugd zag ik dat Stuyven geen veelwinnaar zou worden. Hij werd wel wereldkampioen in Moskou (bij de junioren) op dezelfde manier als hij nu Milaan-Sanremo won en het jaar nadien won hij Parijs-Roubaix, maar ook toen was hij vooral in de weer met zijn ploegmaats."

"Dat altruïsme heeft hij nog altijd. Hij wordt op handen gedragen binnen zijn eigen team. Dat merk je en je ziet het aan alles."

"Tijdens de uitzending van Milaan-Sanremo had ik opgeschreven: "waarom neemt Mads Pedersen zijn verantwoordelijkheid niet en rijdt hij Milaan-Sanremo niet?" Achteraf moest ik dat herzien."

"Het siert de ploegleiding dat ze wellicht veronderstelden dat Pedersen niet over de Poggio was geraakt en dat ze in Stuyven wel een pion zagen om te winnen."