Vermaelen (35): "Laten zien dat ik niveau nog heb om naar EK te gaan"

Thomas Vermaelen kwam vannacht aan in België vanuit Japan. "Ik voel me oké, maar het is nu midden in de nacht voor mij", vertelde de verdediger. "Ik zal zo lang mogelijk wakker blijven. Ik ben een prof dus ik moet kunnen omgaan met zo'n lange reis. Normaal zal de jetlag me niet verhinderen om te spelen."

Vermaelen mocht het voorbije anderhalf jaar van zijn ploeg Vissel Kobe en de Japanse autoriteiten niet naar België afreizen om interlands te spelen. Het is nu dus een blij weerzien. "Ik ben echt trots dat ik op mijn leeftijd nog met deze talentvolle groep kan spelen. Het is leuk dat ik het vertrouwen van de coach nog heb."

"Het was jammer dat ik er de voorbije matchen niet bij was, maar de situatie in de wereld is wat ze is. Ik wil er niet over zeuren. De Rode Duivels hebben het goed gedaan."

"De regels zijn niet veranderd, maar de KBVB en mijn club zijn al lang in gesprek over deze interlandbreak. Het is lastig om terug naar Japan te keren, maar ze hebben een overeenkomst kunnen vinden. Ik ben blij dat mijn club toestemming heeft gegeven en ben dankbaar voor de inspanningen van de KBVB."