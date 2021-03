Opvallende beelden in de JPL: van 2 KO's tot de dubbele omwalling

Twee KO's voor de prijs van 1

Dino Arslanagic en Andrew Hjulsager zagen deze speeldag even sterretjes. In de match tussen AA Gent en Cercle Brugge werd Arslanagic getorpedeerd door een aanstormende Ugbo en verloor hij even zijn bewustzijn. De verdediger van Gent moest zelfs met een draagberrie van het veld gedragen worden. Ook Hjulsager (Oostende) wist even niet meer van welke planeet hij kwam nadat Nuno Da Costa (Moeskroen) het leer staalhard tegen het hoofd van de Deen had getrapt.



De Bock solliciteert voor flexi-job als doelman

Laurens De Bock liet Francky Dury even weten dat als er bij Zulte Waregem een keepersprobleem opduikt, hij een perfecte stand-in zou zijn. Na een warrige fase kan De Bock Anderlecht tot tweemaal toe van een doelpunt houden met een knappe redding.

You're a wizard, Fashion!

Fashion Sakala haalde even zijn toverstok boven tijdens de match tussen Oostende en Moeskroen. Met een magistraal hakje glipte hij voorbij Moeskroen-verdediger Saad Agouzoul . Jammer voor hem en Oostende kan hij er geen vervolg aan breien.

Prevljak probeert het vanop eigen helft

Goaltjesdief Smail Prevljak had zaterdagavond tijdens de match tussen Eupen en Kortrijk geen zin in een snelle counter. De Bosniër kreeg de bal in de grote cirkel aangespeeld en wou de statistiek "schoten op doel voor Eupen" snel nog wat aandikken. Zijn optimistische poging belandt uiteindelijk nog bijna in het doel van Marko Ilic.

Dubbele omwalling voor de kooi van Thoelen