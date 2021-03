NBA: Doncic schiet met scherp, Chris Paul komt in straf gezelschap

Chris Paul in mooi gezelschap

Bij de Lakers ontbrak sterspeler LeBron James door de enkelblessure die hij zaterdag opliep in de wedstrijd tegen Atlanta. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer James opnieuw fit zal zijn.

Chris Paul heeft als 6e speler in de NBA-geschiedenis de kaap van de 10.000 assists overschreden. De 35-jarige spelverdeler van Phoenix deelde 13 assists uit in de 111-94-overwinning van zijn team tegen de LA Lakers. Ploegmaats Devin Booker en Deandre Ayton maakten samen 52 punten.

Slecht nieuws voor LaMelo Ball

Charlotte kwam afgelopen nacht niet in actie, maar kreeg wel een flinke opdoffer te verwerken. Rookie LaMelo Ball mist wellicht de rest van het seizoen door een breukje in zijn pols dat hij zaterdag opliep in de wedstrijd tegen de LA Clippers.

Ball, de nummer 3 pick uit de draft van 2020, was bezig aan een sterk debuutseizoen in de NBA met gemiddeldes van 15,9 punten, 5,9 rebounds en 6,1 assists per wedstrijd en is de topkandidaat voor de trofee van Rookie van het Jaar.