LA Lakers nemen afscheid van legende Elgin Baylor (86)

De La Lakers maakten het overlijden van Elgin Baylor wereldkundig. Hij stierf een natuurlijke dood met zijn vrouw en dochter aan zijn zijde.

Baylor was een clublegende. Hij was erg atletisch en speelde door zijn manier van spelen een belangrijke rol in de evolutie van het basketbal naar een meer spectaculaire sport die steeds verticaler werd. Volgens kenners was hij de blauwdruk voor de moderne basketbalspeler.

Hij speelde 14 seizoenen bij de club, maar won nooit een titel. Baylor werd de eerste speler die in de NBA de kaap van de 70 punten kon ronden. In december 1960 maakte hij er 71 tegen New York. In 1971 speelde hij zijn laatste partij.

In 1977 werd hij opgenomen in de Hall of Fame en zijn rugnummer 22 werd door de Lakers sinds 1983 niet meer gebruikt. Er staat sinds 2018 ook standbeeld van Baylor voor het Staples Center.