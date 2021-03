KBVB pakt discriminatie in jeugdvoetbal aan met actieplan "maar ook sancties moeten omhoog"

De cijfers zijn verontrustend. Spelers tussen 10 en 20 jaar krijgen te maken met alle vormen van discriminatie: ze worden gepest of uitgesloten om hun huidskleur, gewicht, geslacht, religie, geaardheid of lichamelijke beperkingen. Hedeli Sassi, verantwoordelijk voor de sociale projecten binnen de Voetbalbond, maakte het ook zelf mee.

"Ik herinner me nog toen het bij mij een eerste keer gebeurde", vertelt hij. "Ik wist niet wat er aan de hand was. Ik keek rond en ik wist niet wat ik moest doen. Als speler denk je dan: hoort dit erbij? Dat signaal mogen we absoluut niet geven."

"We willen dat spelers met hun verhaal naar de trainer, naar hun ouders of naar een vriend kunnen gaan. Trainers zeggen nu soms nog: "denk aan de wedstrijd, laat je niet doen". Maar ze moeten meer doen. Daarom geven we vormingen zodat ze weten wat te ze kunnen en moeten doen. Hoe moeten ze jongeren beschermen en ondersteunen en waar kunnen ze aankloppen bij de federaties?"

Die opleidingen zijn deel van het actieplan van de KBVB "Come Together". "De vijf pijlers zijn luisteren, vertegenwoordigen, opleiden, meten en communiceren. We hebben dat samen opgemaakt met 20 mensen van verschillende origines uit de voetbalwereld. We willen luisteren naar hun ervaringen. Dat is heel belangrijk want ze voelen zich nu niet altijd vertegenwoordigd."

Als de 5 pijlers niet werken, is er nog de 6e pijler. "Sanctioneren. Het is 5 voor 12 en we willen een positief voetbalklimaat. De sancties moeten omhoog. Vroeger was er een schorsing van twee weken, maar dat willen we optrekken naar minimum zes maanden."