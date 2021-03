José De Cauwer over Virtual Cycling: "Dit businessmodel valt niet te stoppen"

Afgelopen weekend lokte de finale van de Virtual Cycling Challenge op de Paterberg heel wat aandacht. 4 vrouwen en 4 mannen streden in een Sporza-studio om de trofee, livestreamcommentator José De Cauwer was onder de indruk en helemaal overtuigd van e-racing. "Dit is een nieuw soort wielrennen. Dit kan naast het wegwielrennen bestaan."

Maitee Union bij de vrouwen en Michael Apers bij de mannen kwamen na de virtuele 8,4 kilometer met 2 beklimmingen van de Paterberg als eerste over de streep. Door corona heeft het grote publiek virtuele koers leren kennen, maar de deelnemers aan de Virtual Cycling Challenge zijn allemaal bijna ervaren rotten. "Het is echt een specialisatie", is De Cauwer stellig. "Het is een apart gegeven, je moet er in thuis zijn." "Als je weet dat de winnaar bij de mannen 15 à 20 uur per week op de rollen rijdt. Dit is een sport op zich. Ik mag niet zeggen dat ik geen 15 uur op de rollen zou trainen, want dan ben je tegen dit verhaal aan het spreken." "Dit is een sport op zich en daar moeten we nu commentaar op geven. Ons idee is hier van geen tel."

"Die mannen knallen er niet zomaar tegenaan, ze zijn getraind in dit verhaal. Ze houden zelfs de benen stil, nemen hun recuperatiemomenten, eten en drinken. Bij de mannen is het iets meer tactisch dan bij de vrouwen." "Wij leren er iets van bij en dat maakt het mooi. Dit is een nieuw soort wielrennen: kijken, aftasten, voelen. Met echte wegprofs erbij is dat helemaal anders. Die proberen de hele boel kapot te rijden. Dat zag je op het WK e-racing, waar ook gekeken werd en op het eind een triatleet de boel naar huis knalde. Deze mannen zijn erop getraind om de hartslag te laten zakken. Dat is de kunst." (lees voort onder foto)



Michael Apers, de winnaar bij de mannen.

"E-racing is geen flauwekul, dit komt erdoor naast wegwielrennen"

E-racing is meer een wattageverhaal, beseft De Cauwer. "Virtueel koersen is eigenlijk de meest eerlijke vorm van wielrennen. In een echte wedstrijd heb je je teamgenoten waar je allerlei tactieken mee kan aftoetsen, er kan ook al eens iemand in de weg rijden, hier gaat het puur om het kunnen van de renners." "Als je in e-racing de beste bent, kan je winnen, in het normale wielrennen win je als beste daarom nog niet altijd." De gewone wegkoers lonkt ook naar de e-koersen op zoek naar talent. De Cauwer: "Maar koers op de weg is meer dan wattages. Er zijn nu nog renners die op een of andere manier dachten van enorme wattages te hebben gereden... Er zijn ook al een paar wielerploegen die stiekem zo iemand binnengehaald hebben en uiteindelijk toch weer aan de kant geschoven hebben wegens niet geslaagd." Maar scouting van het wegwielrennen in de e-racing kan wel iets opleveren: "Ik weet dat ze er bij Alpecin al iemand bijgehaald hebben die op Zwift indruk heeft gemaakt. Er gaan er zeker bijkomen en er zijn er die nu al geslaagd zijn." E-racing is een blijver, weet De Cauwer: "Dit is zeker iets voor de toekomst. Het wordt een modern beeld, heb ik in de kranten gelezen van professoren. Dit is een nieuw soort marketing. Dit kan je te gelde maken, er zit een businessmodel achter dat niet meer te stoppen is."

"Je kunt niet meer denken dat dit allemaal flauwekul is. Dit komt erdoor naast het wegwielrennen." (lees voort)

Bij de vrouwen won Maitee Union (r).

"Systemen gaan nog meer en meer ontwikkelen: dit is nog maar het begin"

De gebruikte systemen ontwikkelen zich ook voortdurend. Zo is er nu de voorvork die omhoogkomt als het bergop gaat. De Cauwer: "Daar zal nu nog meer werk van gemaakt worden. Je hebt ook de nieuwe Tacx waar je op kan bewegen. Dat is een geweldig gegeven." "Er zal nog van alles komen, dit is nog maar het begin. Het coronaverhaal heeft deze sport een geweldige duw in de rug gegeven." "Ik ben 71 jaar en je kan dan misschien zeggen: "Met wat zijn we nu bezig?" Maar we moeten daar anders over nadenken en dit toch maar meenemen. Want dit is toekomst. Ik lees in de krant dat men virtueel aan mensen die op een bepaalde plaats rijden een soort reclamebord langs de kant kan zetten dat voor die man of zijn omgeving van belang is." "Er zit een heel plan achter: reclamegebonden, gepersonaliseerd, naar iedereen toe. Maar ik word gek van die cookies."