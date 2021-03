Ibrahimovic straalt bij Zweden: "Ben hier niet om er "Ibra-show" van te maken"

Na bijna 5 jaar afwezigheid was Ibrahimovic opnieuw het middelpunt van de belangstelling bij de Zweedse nationale ploeg. Met een kamerbrede glimlach stond de 39-jarige spits de pers te woord.

"Ik ben hier niet om er de grote show van Ibrahimovic van te maken. Ik ben maar een puzzelstukje in een veel grotere puzzel", klonk het opvallend bescheiden. "Maar als je het me echt vraagt, ja, ik ben de beste ter wereld", voegde hij er aan toe.

Ibrahimovic gaf aan de nationale ploeg gemist te hebben. "Ik had in 2016 nooit gedacht dat ik nog zou terugkeren. Ik had zelfs niet gedacht dat ik nog zou voetballen. Ik ben de nationale ploeg altijd blijven volgen. Voor je land spelen is de grootste eer die er is."

"Ik ben met de jaren geduldiger geworden, op en naast het veld. Maar ik had het gevoel dat ik nog iets kon betekenen voor mijn land."

Over drie dagen speelt Zweden een WK-kwalificatiematch tegen Georgië. Dat zou de 117e cap kunnen worden voor Ibrahimovic. Zijn laatste interland was de EK-match tegen de Rode Duivels in 2016. Tot nu toe scoorde hij al 62 doelpunten voor zijn nationale team.