"Prestigeoverwinning zorgt voor gebalde vuisten bij Antwerp en tandengeknars bij Club"

"Antwerp beperkte Club Brugge met een fysieke slag te voetballen"

Het kan dus toch nog dat Club Brugge een competitiewedstrijd verliest. Dat gebeurde gisteren in de topper tegen Antwerp met 0-2. Antwerp deed het daarbij op zijn oud-Belgisch: goed verdedigen. De bezoekers verdedigden gisteren perfect. De uitblinkers zaten zeker ook centraal achterin: De Laet, Batubinsika en Le Marchand. Vercauteren heeft gekozen voor wat op dit moment - zo lijkt het toch - voor Antwerp wellicht toch de enige manier is waarop het Club Brugge kan neutraliseren. Dat is dicht bij elkaar voetballen, in blok, heel agressief op de bepalende spelers van Club, zoals Lang, De Ketelaere of Vanaken. Antwerp maakte er een fysieke slag van en daardoor kan Club Brugge niet doen wat het graag doet en goed kan: voetballen. Coach Vercauteren zei het zelf ook: schoonheidsprijzen worden niet uitgedeeld. Als alle ploegen elke week op die manier gaan voetballen, dan valt er voor ons, voetballiefhebber, niet zo veel plezier aan te beleven. Maar tegelijk is goed, gedisciplineerd en geëngageerd verdedigen, zoals Antwerp dat deed, ook een belangrijk en een respectabel onderdeel van het voetbal. Antwerp heeft dat dus uitstekend gedaan. En op bezoek bij de leider, die toch algemeen wordt beschouwd als ver boven de rest uitstekend, dan moet dat ook wel kunnen, zelfs al ben je dan de nummer 2 in de stand. Oké, die leider was gisteren zelf ook niet genoeg. Antwerp was feller, meer gebeten en wat gelukkiger. En dan kan je na dik 30 jaar nog een keer winnen in het Jan Breydelstadion.

"Het gaat voor de 3 andere ploegen in Play-off I straks gewoon over plaats 2"

De kloof tussen Club en Antwerp is nog altijd 16 punten. Iedereen droomt waarvan hij wil uiteraard, maar er is straks niet opeens een titelstrijd. Antwerp moet straks ook weer toch anders gaan voetballen in bepaalde wedstrijden die komen. Het moet zelf initiatief nemen en dat is de voorbije anderhalve maand toch moeilijker gebleken tegen - ik zeg maar wat - Sint-Truiden of in Leuven. Mij lijkt de kans groter, gelet op het programma van de twee ploegen, dat Club Brugge tegen het einde van de rit toch weer wat meer voorsprong neemt. Het gaat voor die drie andere in Play-off I straks toch gewoon over plaats twee. Daar kan geen discussie over bestaan. Maar Antwerp heeft wel een heel mooie prestigieuze overwinning behaald. Dat is ook waar. In het kader van de nog redelijk nieuwe, maar wel intense rivaliteit tussen die twee clubs, ook tussen de grote bazen Bart Verhaeghe en Paul Gheysens: dan zorgt een overwinning altijd voor gebalde vuisten, al dan niet in de broekzak, en een nederlaag voor tandengeknars. En gisteren uitgerekend dan nog op de verjaardag van Bart Verhaeghe. Ik kan mij voorstellen dat dat bij Antwerp voor veel binnenpret heeft gezorgd. Want van alle tegenstanders in België is Antwerp toch die die zich op dit moment het minst van allemaal wil neerleggen bij de suprematie van Club Brugge. En dat is overigens heel goed voor ons voetbal. Maar goed, ik denk dat Antwerp zich vooral gisteren toch bijna verzekerd heeft van een plaats in de top vier. En dat is waarvoor Frank Vercauteren naar de Bosuil is gehaald.

"Wie weet is Trebel de ultieme troefkaart van Kompany"

Anderlecht haalde gisteren nog eens ouderwets uit tegen Zulte-Waregem, maar het ziet er niet noodzakelijk goed uit dat het uiteindelijk Play-off I zal halen. Het staat nu 5e met evenveel punten als nummer 4 Oostende. Het was overigens beter geweest als Anderlecht al het goeie dat het gisteren heeft laten zien ook al tegen 11 tegenstanders had getoond en niet enkel tegen 10 na de uitsluiting van Marcq. Al vind ik wel dat Anderlecht na die 0-1-achterstand, waar doelman Wellenreuther wat mij betreft toch weer veel meer als de nummer 2 stond te keepen, ook wel beter was gaan spelen. He tempo was al verhoogd en het was Zulte Waregem al onder druk gaan zetten, het ging op zoek naar beweging, naar diepgang. Dus het goede, frisse spel van Anderlecht, dat er zeker was gisteren, enkel maar toeschrijven aan die manmeersituatie, dat vind ik ook niet correct. Maar er was natuurlijk wel meer ruimte om het uit te voeren, dat is zeker waar. Er zat schwung in. De backs doken eindelijk heel diep op voorin. Zonder echte vleugelaanvallers deze keer was het spel van Anderlecht ook vooral minder voorspelbaar. En er was natuurlijk die onmiskenbare meerwaarde van Adrien Trebel. Dat heeft iedereen opgemerkt: hij was én de eerste aanjager é n cruciaal in het aanvalsspel. Wie weet is dat de ultieme troefkaart in handen van Kompany.

Anderlecht heeft 9 op 9 nodig, maar die reeks hebben ze dit seizoen nog niet gekund. Gaat dat dan nu in de laatste rechte lijn gebeuren?

Maar oké: ik blijf er toch bij dat een top 4-plaats voor Anderlecht toch nog een ultieme verrassing zou zijn. Gelet op de stand, de vorm van KV Oostende en het programma van Anderlecht natuurlijk.

Op tweede paasdag naar Antwerp, waar Frank Vercauteren wat graag, denk ik, zijn ex-club waar hij toch zat tot in september, de genadeslag wil geven. En dan Club Brugge thuis, dat het mes er in Brussel toch ook wel wat graag wat dieper zou willen induwen, denk ik. De collega's van Het Nieuwsblad hebben ons wel voorgerekend dat Anderlecht er met 9 op 9 altijd bij zit. Dus wat ze moeten doen is gemakkelijk: een reeks neerzetten. Maar dat hebben ze dit seizoen nog geen enkele keer gekund. Dus gaat het dan nu gebeuren, in de laatste rechte lijn? Dat is maar de vraag.

"Hein Vanhaezebrouck heeft overschot van gelijk in zijn kritiek op de VAR"

Typisch voor de periode van het jaar wanneer "money time" eraankomt is de kritiek op de scheidsrechters en de VAR. Hein Vanhaezebrouck was voor het weekend keihard voor de VAR en voor de leiding van het scheidsrechtersdepartement. En zaterdag was er alweer een incident in Moeskroen. Het is zeker waar dat er middenin de wurgende stress van de laatste rechte lijn altijd harder geroepen wordt, maar Vanhaezebrouck had overschot van gelijk. Op presentaties van de scheidsrechtersbazen voor de algemene vergadering van de Profliga of de raad van bestuur blijven ze maar herhalen hoe goed ze daar bezig zijn en hoeveel vooruitgang ze hebben geboekt de voorbije jaren, hoe professioneel ze zijn in vergelijking met vroeger. Ik trek dat niet in twijfel. Maar waarom zien we dat zo vaak niet op zondag? Waarom nemen scheidsrechters en VAR's nog zo vaak beslissingen die de voetballiefhebber niet begrijpt? Zoals die 2 strafschoppen die Gent had moeten krijgen tegen Club Brugge, dat was de aanleiding voor de uithaal van Vanhaezebrouck, net als die niet gegeven tweede gele kaart voor Vanaken in die wedstrijd. Maar bijvoorbeeld ook de rode kaart voor D'Arpino van KV Oostende in Moeskroen, de tweede penalty van KV Mechelen tegen Oud-Heverlee Leuven... en natuurlijk bovenaan de lijst: die afgekeurde goal zaterdag van KV Oostende op Moeskroen. Stel je maar eens voor dat KV Oostende niet scoort op het einde en daardoor eventueel uit Play-off I was gevallen. Maar kijk, de VAR, dat was Lawrence Visser, heeft blijkbaar tijdens de rust bij een bezoekje aan de perszaal tegen de journalisten daar gezegd: "Wij hebben iets gezien wat jullie niet kunnen zien." Met andere woorden, we kunnen er dus zelf niet aan doen dat we het niet begrijpen. En dat vind ik wel een hele geruststelling.

