Trek-Segafredo heerst ook bij de vrouwen in Italië dankzij Elisa Longo Borghini

Trek-Segafredo heeft dus het hele Italiaanse weekend opgekuist. Gisteren zette Jasper Stuyven de toon, vandaag waren er twee overwinningen in evenveel minuten tijd.

Matteo Moschetti won een bescheiden Italiaanse nieuwkomer op de kalender, bij de vrouwen was de prestigieuze Trofeo Alfredo Binda de speeltuin van Elisa Longo Borghini.



In haar nationale kampioenentrui rondde ze een solo van zo'n 25 kilometer af. Voor de 29-jarige Longo Borghini is het haar tweede zege in Cittiglio na een overwinning in 2013.

Marianne Vos had haar zinnen gezet op een 5e overwinning in de oudste eendagskoers bij de vrouwen, maar in de 46e editie was niemand dus opgewassen tegen de beresterke Italiaanse.

Vos kaapte de tweede plaats weg, weliswaar op meer dan anderhalve minuut.