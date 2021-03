Mertens heeft oog laten vallen op nummer 3 Su-Wei Hsieh: "Veel ervaring"

Elise Mertens won begin dit jaar nog de Australian Open aan de zijde van Aryna Sabalenka, maar de Wit-Russische stopt met dubbelen en dus is Mertens op zoek naar een nieuwe partner.

"De situatie met Sabalenka was een beetje vervelend omdat ze het de week ervoor pas had gecommuniceerd aan mij. En normaal moet je in het tennis toch in november of december iemand zoeken voor het komende seizoen."



"Ik heb wel iemand op het oog", vertelt ze. "Su-Wei Hsieh." De 35-jarige tennisster staat 3e op de WTA-dubbelranking, een plaatsje achter Mertens zelf dus. "Ze heeft in 2019 ook Wimbledon gewonnnen. Ze heeft veel ervaring en veel touch. En er is wel een soort klik."

Met een nieuwe partner lijkt de toekomst van Mertens in het dubbelspel dus verzekerd. Al raden sommigen haar aan om meer te focussen op haar enkelspel. "Ik ga iets minder dubbelen en meer focussen op de grote toernooien. Het dubbelspel komt op de tweede plaats, maar ik heb het altijd heel graag gedaan. Zolang ik het goed kan doen, blijf ik het doen."