LeBron James valt uit met enkelblessure, maar haalt nog net dubbele cijfers

De schreeuw van LeBron James na zijn contact met Solomon Hill vulde de zaal. De ster van de LA Lakers greep naar zijn enkel en vroeg meteen in het tweede quarter een time-out aan.

Toch bleef hij nog even op het parket staan. Hij kon ook nog een driepunter maken waardoor zijn reeks van matchen met minstens 10 punten intact bleef. Hij zit nu aan 1.036 wedstrijden op een rij met dubbele cijfers. Een record.

Maar daarna was zijn liedje uit. Officieel heeft het team nog niet gecommuniceerd over de ernst van de blessure, maar volgens Amerikaanse media heeft hij zijn enkel verzwikt en is hij een tijdje out. Hij mist zo alleszins het duel om de eerste plaats tegen de Phoenix Suns.