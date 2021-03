Jasper Stuyven, the day after: "Meer druk en sterren nu? Die betaal ik met plezier"

Een ontplofte smartphone, een coronaveilig tuinfeest van familieleden in Leuven en een viertal uurtjes in bed: Jasper Stuyven weet nu wat het is om een monument te winnen.

"Ik zit nog op een wolk, maar ik besef het nu al iets meer dan gisteren", vertelde hij zondagmiddag aan onze reporter in Monaco, waar Stuyven resideert.

"Ik had gisterenavond ook al door dat dit iets anders is dan mijn zeges in de Omloop en Kuurne, maar die grote impact neem ik erbij."

Stuyven werd gisteren bestempeld als koelbloedig, slim en sterk. Welke eigenschap vond hij bepalend voor zijn triomf op de Via Roma? De winnaar aarzelt lang.

Stuyven: "Als ik echt goed ben, dan neem ik de juiste beslissingen. Ik zal niet zeggen dat het de Jasper-move is, maar als ik goed ben, vind ik dat moment makkelijker. Ik was zeker sterk, maar tactisch was het ook in orde."

(lees voort onder het integrale gesprek)