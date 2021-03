Gent herpakt zich, Dragons smeert Leopold eerste nederlaag in Play-offs aan

In Gent maakten de spelers van Pascal Kina een einde aan een reeks van drie opeenvolgende nederlagen door Racing met 3-1 te verslaan.

De twee ploegen stonden aan de rust gelijk na een opener van de Argentijn Juan Saladino voor Gent en de gelijkmaker van Alexis Cayphas. Na de rust maakten Etienne Tynevez en Arthur De Borrekens het verschil voor de thuisploeg.

Een nederlaag dus voor Racing en een tweede verlies is het uitvallen van Victor Wegnez. Gevreesd wordt dat de Belgische international de ligamenten van zijn enkel gescheurd heeft. Als die vrees bewaarheid wordt, moet Wegnez mogelijk een kruis maken over het EK, in juni. De Spelen zouden niet in het gedrang komen.

Ondertussen leed Leopold, zonder Zimmer, Englebert, Degroote en vooral Tom Boon (klein scheurtje in zijn hamstrings), zijn eerste nederlaag in de play-offs. Het verloor met 2-0 van Dragons.

Felix Denayer en Lucas Martinez waren trefzeker voor de Antwerpse ploeg. Dragons blijft door de zege voeling houden met de top in groep A. Het heeft twee punten minder dan Leopold en een punt minder dan Gent.



In Groep B resulteerden de twee matchen elk in een 2-2-gelijkspel. In het duel tussen Orée en Beerschot stond die stand al bij de rust op het bord. De Ducks konden pas op het einde van de match tegen Leuven gelijkmaken.

Met nog twee speeldagen staan de Ducks en Orée dicht bij de halve finales voor de titelstrijd. De Ducks hebben 24 punten, Orée 21 en Beerschot 15.