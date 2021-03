Eddy Merckx geniet met volle teugen: "Iedereen houdt van deze wielersport"

"Iemand als Jasper Stuyven had na Parijs-Nice dan weer een paar extra dagen rust. En ook Caleb Ewan en Peter Sagan hebben zich gespaard en stonden er toch."

"Er is in Italië heel hard gekoerst en die jongens hebben zware inspanningen geleverd. Het was een snelle, maar geen harde Sanremo, hé. Kijk maar naar hoeveel volk er nog op de Poggio was."

"Ik reed in de wintermaanden veel zesdaagses, maar nu heb je in het voorjaar meer wedstrijden en is iedereen beter voorbereid. Dan is het moeilijk om er bovenuit te steken."

Eddy Merckx won 7 keer Milaan-Sanremo: in 1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975 en 1976. "Het is een gemakkelijke koers om te winnen als je conditioneel beter bent dan de rest", begint Merckx zijn analyse daags na La Primavera.

"Merckxiaans? Combineer prestaties van Van der Poel en Pogacar"

Milaan-Sanremo kreeg met Jasper Stuyven misschien een onverwachte winnaar, maar Eddy Merckx stelt vast dat de koers springlevend is. "Absoluut: we zien bijna koers zoals in de oude tijd."

"Er is al in elke wedstrijd gekoerst geweest, misschien uit vrees dat het seizoen weer zou stilvallen. En gericht pieken lijkt voorbij. Ook de ronderenners doen mee."

De voorbije weken werd er ook gegoocheld met de term "Merckxiaans". Terecht? "Mathieu van der Poel ging vol voor de zege in die muurtjesrit, maar paste voor het klassement in Tirreno-Adriatico. Tadej Pogacar deed dat wel. Combineer die twee en dan heb je "Merckxiaans". Maar dat is er nog niet vandaag."

"Maar de koers is wel spannend en wordt nu in een ander daglicht gezet. Het is aangenaam om naar te kijken. Iedereen houdt van deze wielersport", besluit de wielerlegende.