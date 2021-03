De Ronde van Catalonië lokt erg veel wielersterren: van Hirschi over Froome tot Sagan

Het parcours:

Het doek over de zware rittenkoers valt zondag in Barcelona, waar de beslissing weer zal vallen op Montjuïc, de pittige heuvel in de Catalaanse hoofdstad.

Vrijdag en zaterdag krijgen we geen aankomsten bergop, maar de route is weer zeer grillig. Sterke aanvallers kunnen hier hun hartje ophalen.

De tijdrit op dag 2 is wel atypisch, maar de aankomsten in de Pyreneeën op de 3e en 4e dag doen wel een belletje rinkelen. Woensdag klimmen we naar Vallter 2000, donderdag staat Port Ainé op het menu.

De eerste etappe is een heen- en weerritje tussen Calella, waar Thomas De Gendt in 2019 een nieuw kabinetstukje uit zijn mouw schudde door als vroege vluchter het peloton op afstand te houden.

De deelnemerslijst:

Ook in 2021 zal de eindzege niet door een kleine smurf veroverd worden, want de organisatie mag pronken met een ijzersterk deelnemersveld.

De Belgen:

Aangezien onze landgenoten vooral met de Vlaamse klassiekers in hun hoofd zitten, is het aantal Belgen in dit startveld eerder beperkt.

Dries Devenyns en Pieter Serry zullen hun kopman Joao Almeida moeten omringen, Jordi Meeus kan zich proberen te onderscheiden in de etappes waar een groepssprint niet uitgesloten is. Of moet hij dan als loods fungeren van Peter Sagan, die zijn vormpeil in Catalonië wil opkrikken?

Lotto-Soudal vaardigt 5 Belgen af. Thomas De Gendt is viervoudig ritwinnaar in Catalonië, Harm Vanhoucke mikt op een klassement. Zij worden gesteund door Maxim Van Gils, Steff Cras en Sylvain Moniquet.

Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) en Sander Armée (Qhubeka-Assos) vervolledigen de Belgische inbreng.