Britse olympiërs krijgen speciale hulplijn op Spelen voor het melden van misbruik

Vorige maand hebben 17 voormalige turnsters uit het Verenigd Koninkrijk de Britse gymnastiekbond aangeklaagd wegens jarenlang fysiek en psychisch misbruik door coaches. Het Britse olympische comité wil dat in de toekomst vermijden en voert nu een speciale hulplijn in waar olympiërs tijdens de Spelen terecht kunnen om eventueel misbruik te melden.

"Een van de dingen waar we voor zorgen wanneer we in Tokio aankomen, is dat elke atleet weet met wie ze contact kunnen opnemen als ze problemen hebben in die sfeer", legde voorzitter Andy Anson uit.



"Er moet een onafhankelijke hulplijn zijn die een sporter kan bellen zonder bang te hoeven zijn voor verwijten of wat dan ook. Dat is heel belangrijk, want de sporters moeten het gevoel hebben dat wij aan hun kant staan", klinkt het.



Ook in ons land kwam de Vlaamse turnbond afgelopen zomer in opspraak toen enkele ex-gymnasten getuigden over mentaal misbruik door coaches. Momenteel onderzoekt een onafhankelijke commissie de zaak en eind deze maand zouden de resultaten van het onderzoek er moeten zijn.