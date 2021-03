Alle remmen los met Tom Pidcock na de Poggio: "Wist niet waar ik naartoe reed"

3e in Kuurne-Brussel-Kuurne, 5e in de Strade Bianche en 15e in Milaan-Sanremo: Tom Pidcock kan niet mopperen over zijn wittebroodsweken bij de grote jongens.

De piepjonge Brit kon de aanval van Julian Alaphilippe op de Poggio (min of meer) beantwoorden en zat op de top van de kuitenbijter in het zog van alle wereldtoppers. In de afdaling richting Sanremo nam Pidcock bovendien zelf het stuur in handen.

"Het ging wel goed, ja", bleef Pidcock bescheiden na zijn 15e plaats op de Via Roma. "Er werd niet verwacht dat ik de finale zou rijden, maar ik voelde me erg goed. Maar ik wil meer en ik heb veel geleerd."

Pidcock werkte gisteren tussen Milaan en Sanremo een ontdekkingstocht af. "In de afdaling na de Poggio viel ik aan, maar ik wist eigenlijk niet waar ik naartoe reed. Dat draaide dus niet zo goed uit", zei Pidcock, die nu normaliter Harelbeke, Wevelgem en Waregem op zijn planning zet.