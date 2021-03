3 op 3 voor Trek: Moschetti voltooit drieklapper met spurtzege in Toscane

Per Sempre Alfredo is een nieuwe Italiaanse eendagskoers, in de provincie Firenze. De wedstrijd is een eerbetoon aan Alfredo Martini, de legendarische Italiaanse wielercoach die van 1975 tot 1998 bondscoach was van de Azzurri.

Op het parcours met start in Firenze en aankomst in de Florentijnse voorstad Sestro Fiorentino leek het pak af te stevenen op een pelotonspurt, maar een grote valpartij in de finale schakelde kanshebbers zoals Jakub Mareczko en Enrico Battaglin uit.

In de spurt van het overgebleven peloton toonde Moschetti zich de snelste, voor de Spanjaard Mikel Aristi en de Italiaan Samuele Zambelli. Opnieuw dus vreugde in het Trek-kamp, waar ze al voor de derde keer dit weekend de champagne mogen ontkurken.