19-jarige Robinson wint afsluitende reuzenslalom, Feller is primus bij de mannen

Alice Robinson wint reuzenslalom bij de vrouwen

Voor Robinson is het haar 3e wereldbekerzege. Ook in 2019 en 2020 won ze al een Wereldbekermanche reuzenslalom.

De Italiaanse Marta Bassino, die al zeker was van de eindzege in de wereldbeker reuzenslalom, finishte als 7e. Petra Vlhova verzekerde zich zaterdag al van de algemene eindzege in de wereldbeker. Zij werd vandaag 11e.

Alice Robinson was vandaag de sterkste bij de vrouwen op de afsluitende reuzenslalom. De nog maar 19-jarige Robinson haalde het in 2'19"45 voor de Amerikaanse Mikaela Shiffrin (+ 0"28) en de Sloveense Meta Hrovat (+ 0"48).

Manuel Feller steekt afsluitende slalom op zak bij de mannen

De 28-jarige Oostenrijker Manuel Feller heeft vandaag het skiseizoen afgesloten met winst in de slalom. In het Zwitserse skistation bleef hij twee Fransen voor. Clément Noël werd 2e, Alexis Pinturault vervolledigde het podium.



Het is de 2e wereldbekerzege voor Feller. In januari won hij in eigen land de slalom van Flachau. Eerder finishte hij al 5 keer als tweede en 1 keer als derde.



Pinturault, gisteren op zijn 30e verjaardag winnaar van de reuzenslalom, is de eindwinnaar in de wereldbeker. Met 1.260 punten laat hij de Zwitser Marco Odermatt (1.093) en de Oostenrijker Marco Schwartz (814) achter zich.

Landgenoot Armand Marchant is met 27 punten 37e in de wereldbeker slalom en 109e in de algemene wereldbeker. Sam Maes sprokkelde 13 punten in de reuzenslalom, goed voor de 46e plaats in die discipline en de 131e stek algemeen.