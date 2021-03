Van der Poel: "Stuyven is de verdiende winnaar, zelf kan ik tevreden zijn"

"Niet ontgoocheld"

Op de Poggio moest Mathieu van der Poel een gaatje dichten toen Julian Alaphilippe aanging. In de sprint achter winnaar Jasper Stuyven wou de Nederlander niet te laat komen, maar werd hij nog door Ewan, Van Aert en Sagan gepasseerd.

"Ik ben niet ontgoocheld", zei Van der Poel meteen na de wedstrijd. "Milaan-Sanremo is een van de moeilijkste koersen om te winnen."

"Het tempo op de Poggio lag te hoog om iets te doen. Ik was nog goed mee, maar het had niet veel zin om nog extra te versnellen. Het lastigste stuk was al voorbij en de groep was te groot om nog een verschil te maken."

Van der Poel zat redelijk ver toen Alaphilippe versnelde op de Poggio. "Er was veel tegenwind, dus ik had nog wel wat tijd om op te schuiven. Toen Alaphilippe ging, was ik wel meteen mee. Ik kwam er zeker niet te kort."

"Als je dan met zo'n grote groep beneden komt, komen ze achter je met een hoog tempo aangesneld en wordt het moeilijk om te controleren. Je moet een beetje gokken waarop je wel en niet reageert."

"Maar dat doet niets af van de prestatie van de winnaar, hij koos het perfecte moment en was sterk genoeg om het vol te houden. Dan ben je de verdiende winnaar."