Van Aert: "Had de benen om te winnen, maar omstandigheden waren moeilijk"

"Een meer traditioneel scenario"

"Milaan-Sanremo is een heel moeilijke koers om te winnen en dat is vandaag nog eens bewezen", zei Van Aert. "Ik had de benen om te winnen, maar de omstandigheden waren heel moeilijk. We kwamen met een grotere groep naar de finish dan ik had verwacht."

"Dan is het een beetje gokken. Omdat ik een goede sprint heb, was het moeilijk om de juiste keuze te maken. Het was fantastisch gezien van Jasper Stuyven om te gaan en daarna kon ik ofwel een inspanning doen en de koers verliezen of ik kon hopen dat we er nog zouden bijkomen. Dat laatste gebeurde niet."

Op de Poggio reageerde Van Aert als eerste op de prik van Julian Alaphilippe, maar anders dan vorig jaar raakten de twee niet weg. "Ik had wel verwacht dat Alaphilippe daar ging proberen en ik probeerde ook zelf het verschil mee te maken, maar er zat misschien toch minder op dan de vorige twee jaar bij ons."

"Boven waren we nog met een grote groep. Dat bewijst dat het niveau hoog is. Met het ideale weer en de wind in de rug zijn de omstandigheden iets makkelijker en dat zagen we. Het was een meer traditioneel scenario dit jaar met een selectieve kopgroep die naar de finish ging."