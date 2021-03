Red Flame Biesmans tekent bij tot 2023 bij PSV: "Voel me hier goed"

Biesmans speelde tot de zomer van 2019 voor Bristol City in Engeland, maar zette daarna de stap naar Nederland. Ze werd na haar overstap naar Eindhoven meteen een vaste waarde in het team.

De 26-jarige Belgische speelde tijdens haar eerste seizoen als centrale verdedigster, maar speelt dit seizoen op het middenveld.

En dat lijkt haar goed te bevallen want ze tekent voor twee jaar bij, tot 2023. "De keuze was niet lastig", vertelde de 80-voudige Red Flame op de clubwebsite. "Ik ben heel blij met deze verlenging. Ik voel me hier op mijn gemak en heb een goede klik met de groep. "

"Ik voel me hier gewaardeerd. PSV is een mooie en ambitieuze club die ons alle faciliteiten en mogelijkheden biedt om jezelf als speelster te ontwikkelen. Ik wil hier mooie dingen bereiken met het team en de club."