Ploegmaats van Stuyven: "Hij is mijn held" en "Ik heb 2 kilometer geroepen"

"Het is fijn om voor zo'n leider te werken en hij is een vriend. Hij leest de koers bovendien altijd erg goed."

"Hij staat er altijd. Dit is echt speciaal. Hier zal de hele ploeg van genieten. Dit is geweldig voor ons vertrouwen."

"Gratis champagne", glimlachte de Ierse knecht met een grote fles in zijn handen. "Jasper is mijn held."

Edward Theuns: "Veel beter kon zijn finale niet zijn"

Op het thuisfront kon ook Edward Theuns zijn vreugde niet verbergen. "Iedereen sprak over de grote 3, maar in Parijs-Nice geloofde Jasper er al in. Hij was toen ook bezig over hoe hij kans zou maken in Sanremo", vertelde zijn landgenoot bij Trek-Segafredo bij Radio 1.

"Jasper koos het perfecte moment. Ik heb 2 kilometer zitten roepen. Het was even zweten, zeker toen Søren Kragh Andersen snel naar hem sprong. Maar die laatste ging snel naar de kop en ik had de indruk dat hij voor het podium ging."

"Dat was perfect voor Jasper om even in te ademen. Je zag dat het stoempen was in de laatste meters, maar het was voldoende. Veel beter kon zijn finale niet zijn."

"Hij had misschien wat geluk dat Kragh Andersen bleef rijden, maar dat mag ook eens."

"Jasper is intussen een goeie vriend. Hij is op en top prof en ik leer veel bij van hem."

"Hij heeft altijd druk gehad omdat hij met hoge verwachtingen overkwam van de beloften en het is niet altijd evident om dat in te lossen. De Omloop was vorig jaar de bevestiging, hopelijk volgen er nu nog monumenten."