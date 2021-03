NBA: Orlando verrast Brooklyn, 2 geweldige no-looks van Doncic

De Nets missen nog steeds de geblesseerde Kevin Durant, maar dan is er nog steeds voldoende kwaliteit met Kyrie Irving en James Harden. Irving was goed voor 43 punten, maar dat volstond niet. Harden was minder aanwezig, al nette hij nog 19 punten.

Brooklyn botste evenwel op Aaron Gordon (38 ptn) en Evan Fournier (31 ptn), die laatste was beslissend in het slot bij de voorlaatste uit de Eastern Conference. Orlando legde de basis voor de winst in het 3e kwart, waarin het 17 punten voorkwam. De Nets misten de kans om alleen op kop te komen in het oosten.

In de Western Conference wisselt Utah al 12 duels lang netjes overwinningen af met nederlagen. Na de nederlaag eergisteren in Washington volgde gisteren opnieuw een overwinning in Toronto: 112-115. Uitblinkers bij de Jazz waren Donovan Mitchell (31 ptn) en Rudy Gobert (15 ptn en 16 rbs).

Mitchell scoorde 8 punten in de laatste 90 seconden, wat de Jazz de overwinning bezorgde. Bij Toronto kon Pascal Siakam (27 ptn) geen 7e nederlaag op een rij vermijden.

Utah blijft op kop in het westen, waar nummer 3 Phoenix revanche nam tegen rode lantaarn Minnesota. Na de nederlaag 24 uur geleden werd dit keer met 113-101 gewonnen.

Denver maakte tegen Chicago nog maar eens haar reputatie van comebackploeg waar. De Nuggets wonnen tegen de Bulls met 131-127, na een verlenging. Op 8 minuten van het einde van de reguliere speeltijd stond Denver nog 14 punten in het krijt. Nikola Jokic en Jamal Murray maakten met allebei 34 punten het verschil. Jokic tekende net niet voor een "triple-double", met ook nog 15 rebounds en 9 assists.

Portland bleef Dallas de baas met 125-119. Damian Lillard was goed voor 31 punten, CJ McCollum maakte er nog eentje meer. Bij Dallas kwam Luka Doncic (38 punten, 9 assists en 9 rebounds) opnieuw dicht bij een "triple-double". 2 van zijn assists waren pareltjes van "no look"-passes. Bekijk ze hieronder.