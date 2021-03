KVO droomt hardop van PO I: "Nu zetten we de andere teams onder druk"

"Nu kunnen wij kijken hoe zij het doen"

"Op vijf minuten van het einde kon ik nog tevreden zijn met een punt uit op Moeskroen", zegt Blessin na de overwinning. "Maar als je die drie punten dan toch nog pakt, smaakt dat heel zoet."

"We moesten kalm blijven en wachten op de goede momenten om toe te slaan. Het was geen makkelijke wedstrijd. Maar mijn spelers deden het goed. Ze bleven erin geloven tot het einde."

Over de afgekeurde goal van KVO: "Of het nu buitenspel was of dat Theate iemand gehinderd zou hebben, dat weet ik niet. Dat kon ik niet goed zien op het kleine laptopscherm. Daarvoor heb ik mijn bril of een groter scherm nodig. Maar mijn videoanalist zei dat er niets aan de hand was, dus ja..."

Dankzij de zege doet KVO een uitstekende zaak om een plek bij de top 4, goed voor een PO I-ticket. "Het is altijd goed als je als eerste kan spelen en dat de anderen toekijken."

"Nu hebben we de drie punten en zetten we de druk op de andere teams. Het leuke is als ze zelf tegen elkaar spelen en punten kunnen stelen van elkaar. Nu kunnen wij morgen kijken hoe zij het doen."