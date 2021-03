José De Cauwer: "Het mocht stilaan komen voor Stuyven. En het is gekomen"

Jasper Stuyven verraste niet alleen zichzelf, maar ook zowat alle wielerliefhebbers. "Het zou te kort door de bocht zijn om nu te beweren: ja, ik wist dat hij zou winnen. Niemand schoof hem op voorhand naar voren als kandidaat-winnaar."

"Stuyven is 28 jaar en het mocht stilaan komen. En het is gekomen. Hij heeft zijn monument binnen. Dit is zo'n 20 kilogram die van zijn schouders valt."

"Hij koos het juiste moment, zat op de goeie plaats en durfde te verliezen. Dat komt voor een groot deel door de Grote Drie. Niemand anders kon zogezegd winnen, dus dan moet je gokken."

"Hij had het voordeel dat Ewan in die kopgroep als een soort stoorzender werkte. Iedereen keek naar hem. "Wat doet die hier nog? We krijgen die niet los." En Ewan zelf focuste dan weer op Van Aert."

"Stuyven had ook nog eens het geluk dat Søren Kragh Andersen tot bij hem kwam en zelfs overnam. Hij was cool genoeg om nog lang genoeg te wachten met zijn sprint. Het was niet alleen met de benen maar ook met het hoofd een sterke prestatie."