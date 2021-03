Geen vijfde monument voor Philippe Gilbert: "Ik ben erg ontgoocheld"

"Ik moest de koers ondergaan"

"Met de Ronde van Lombardije (2009 en 2010), Luik-Bastenaken-Luik (2011), de Ronde van Vlaanderen (2017) en Parijs-Roubaix (2019) heeft Philippe Gilbert al vier monumenten te pakken.

Maar al te graag wil hij zijn vijftal vervolledigen, maar verder dan een derde stek in Milaan-Sanremo (2008 en 2011) kwam hij nog niet. Daar wou hij vandaag dan ook verandering in brengen.

Met Jasper Stuyven werd het een andere landgenoot die de hoofdvogel kon afschieten. Gilbert zelf kwam nooit in het stuk voor. "Ik ben erg ontgoocheld", laat hij op de teamwebsite weten.

"Ik dacht over goede benen te beschikken, maar op het einde had ik geen energie meer over om me te mengen in de debatten. Ik moest de koers ondergaan."

"Het was zeker geen gebrek aan motivatie, maar aan goede benen. Het was uiteraard niet mijn beste Milaan-Sanremo, maar het is opnieuw goed om deze dag in de benen te hebben richting de volgende wedstrijden", aldus Gilbert.