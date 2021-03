Emotionele Vukovic verlaat Genk: "Kies voor mijn gezin en zwangere vrouw in Australië"

De videoboodschap van Vukovic:

Genk: "Begrip, respect en dankbaarheid"

"Wij zullen hem nooit vergeten en hopen hem op een dag weer in een volle Luminus Arena te mogen verwelkomen. Intussen wensen we hem een behouden thuiskomst down-under en een gelukkige hereniging met zijn gezin."

Vukovic won in 2019 met Racing Genk de landstitel en Supercup. Een jaar eerder had hij de bekerfinale verloren tegen Standard. Tussen eind juli 2019 en eind mei 2020 stond hij bijna een jaar aan de kant met een gescheurde achillespees.

Vukovic streek in de zomer van 2017 in Genk neer als vervanger van zijn landgenoot Mathew Ryan. De Australiër werd al snel een sterkhouder en verdedigde in totaal 122 keer officieel het net van Genk. Dit seizoen kwam hij nog 24 keer in actie. Vorige maand verloor hij zijn basisplaats aan toptalent Maarten Vandevoordt.

Gisteravond zat Vukovic nog op de bank in de topper tegen Standard, vanochtend maakten hij en Genk de beslissing wereldkundig. Het respect is wederzijds.

Vukovic: "Ik zal jullie missen, voor altijd een Genkie"

"Dag iedereen, Danny hier. Dit gaat een moeilijke video worden voor mij", begint de doelman zijn videoboodschap richting de fans. "Ik meld jullie vandaag dat ik de club verlaat met onmiddellijke ingang."

"Zoals de meesten wel weten is mijn vrouw zwanger en in Australië. Ik ben er al een tijdje over aan het nadenken en heb beslist wat het beste zou zijn voor mijn gezin. En dat is om weer bij hen te zijn en hen te ondersteunen."

"Dat was geen gemakkelijke beslissing, ik heb een paar moeilijke dagen achter de rug. Het besef dat ik wegga en een punt zet achter 4 prachtige jaren bij deze geweldige club, maakt het heel moeilijk voor mij. En dat zal nog wel zo'n tijdje blijven."

"Sorry dat ik de club voor het einde van het seizoen verlaat. Ik moet Genk bedanken voor alle steun en voor het begrip om me te laten vertrekken."

"We hebben samen prachtige momenten beleefd. En ik zeg "samen", want jullie, de supporters, zijn altijd nauw betrokken geweest. Ik denk dat jullie gezien hebben hoezeer ik jullie apprecieer toen we speelden. Ik ga jullie allemaal missen en wil jullie bedanken voor alles wat jullie betekend hebben voor mij en mijn gezin sinds we hier kwamen."

"Ik ben vanaf vandaag geen speler meer van Genk, maar ik ben een Genkie voor de rest van mijn leven. Voor mij is het "tot ziens", geen "vaarwel". Ik kom zeker nog terug."