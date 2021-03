BOIC over Spelen zonder fans: "Vreemde Spelen, maar tenminste Spelen"

Philippe Vander Putten van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) incasseerde het nieuws met gemengde gevoelens. "Enerzijds is dit een grote teleurstelling voor de Belgische fans. We denken daarbij ook aan de familie en vrienden van alle atleten, die hen al jaren ondersteunen en het nu op afstand moeten volgen."

"De technische omkadering, zoals de coach of een sparringpartner, zal natuurlijk wel mee mogen. We zullen er nog voor pleiten om toch minstens 1 familielid mee te mogen nemen, maar ik heb niet al te veel hoop."

"Anderzijds hebben we ook veel begrip voor. deze beslissingen. Dit zijn moeilijke knopen die de Japanse autoriteiten moeten doorhakken. Ik probeer het altijd positief te bekijken: het wijst erop dat de Spelen zullen plaatsvinden. Het worden dan wel vreemde Spelen, er zijn tenminste Spelen."

Voor het BOIC betekent dit financieel ook een aderlating. "De zwaarste financiële slag kregen we al toen de Spelen werden uitgesteld. Hiervan zal de impact beperkter zijn. Ik schat het op zo'n 150.000 à 200.000 euro. Geld dat we natuurlijk liever aan de atleten hadden gespendeerd."

BOIC zal ook zijn sponsors niet kunnen meenemen naar Tokio, ook al omdat er geen Belgium House zal zijn. "We hopen dat ze begrip zullen hebben voor deze speciale omstandigheden. We zullen ervoor zorgen dat ze in België zo'n goed mogelijke ervaring van de Spelen hebben. Vergeet ook niet dat er over een jaar al Winterspelen zijn en Parijs is ook niet meer zo ver. Dat wordt een thuismatch voor ons."

Ten slotte, wat met de mensen die al een reis naar de Spelen hadden gepland via reisbureau Event Team? "Ze hadden al 10.000 tickets verkocht, een stuk minder dan vorig jaar omdat veel mensen het risico niet wilden nemen. Er komt een terugbetaling, maar de modaliteiten moeten nog bepaald worden. We moeten zelf ook nog geld terugkrijgen van het Japanse organisatiecomité."