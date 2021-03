Zondag 25 april: Luik-Bastenaken-Luik én bekerfinale voetbal

Vorig weekend wonnen Standard (in Eupen) en Racing Genk (in Anderlecht) hun halve finales. Vanavond zien ze mekaar in de competitie, over een maand nog een keer in de finale van de Beker van België. Die vindt plaats op zondag 25 april om 20.45u.

Standard kan de cup voor de 9e keer de lucht intillen, Genk mikt op een 5e triomf.

De finale is een heruitgave van die uit 2018. Toen won Standard met 1-0.