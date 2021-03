Toernooi van Miami is volledig onthoofd: ook Novak Djokovic reist niet af

Djokovic kondigde zijn afzegging vandaag aan op Twitter. "Beste fans, ik vind het heel erg te moeten aankondigen dat ik dit jaar niet naar Miami zal afreizen", tweette Djokovic.

"Ik heb beslist deze kostbare tijd te gebruiken om thuis te blijven bij mijn gezin. Met al deze beperkende maatregelen moet ik een evenwicht vinden tussen mijn tijd op de tour en thuis. Ik kijk ernaar uit volgend jaar terug te keren."

De Miami Open zou normaal gezien het eerste toernooi van Djokovic worden sinds hij vorige maand voor de negende keer de Australian Open won. De Serviër liep down under in de derde ronde een buikspierblessure op maar beet toch door en pakte er zijn achttiende grandslamtitel.

Djokovic won het prestigieuze toernooi in Miami al zes keer: in 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016. David Goffin is er wel bij in Florida.