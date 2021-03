TAS bevestigt forfaitnederlaag van Oekraïne tegen Zwitserland

De wedstrijd kon eind vorig jaar niet worden gespeeld omdat de selectie van Oekraïne op last van de gezondheidsautoriteiten in Luzern in quarantaine moest vanwege een aantal coronabesmettingen. De UEFA hield Oekraïne verantwoordelijk voor het niet doorgaan van de match en bepaalde de eindstand op 3-0 voor Zwitserland.

De UEFA had eerder toestemming gegeven aan positief geteste spelers om in actie komen, omdat het om een "oude" besmetting zou gaan die weer was aangetroffen. De Zwitserse autoriteiten hadden dat echter verboden.

Oekraïne ging in beroep bij het TAS en eiste dat de reglementaire nederlaag zou worden teruggedraaid. De Oekraïense bond wilde dat de wedstrijd alsnog zou worden gespeeld of dat als de wedstrijd niet meer zou worden afgewerkt, de UEFA de uitkomst door loting zou beslissen. Vrijdag besliste het TAS echter het Oekraïense beroep af te wijzen.

Het duel tussen Zwitserland en Oekraïne in Luzern was de laatste wedstrijd in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. Door de nederlaag eindigde Oekraïne als laatste in de groep en degradeerde het naar de B-divisie.