Slaat Club Brugge Antwerp zondag knock-out? "Zie hen nog als titelkandidaat"

"Geen rekenmachines, wel voetbalmachines"

22 punten. Dat kan zondagmiddag de voorsprong zijn van Club Brugge op eerste achtervolger als het wint van Antwerp. "Dat is nog nooit gebeurd", denkt Club-trainer Philippe Clement.

"We zijn niet aan het rekenen. Helemaal niet. Dat is iedereen wellicht al beu gehoord. We zijn maar met één ding bezig en dat is alles eraan doen om de volgende wedstrijd te winnen. Op het einde van de rit kan je gaan kijken hoeveel punten je voor hebt na de reguliere competitie."

"Dat is de manier van werken bij Club Brugge en ook in de play-offs bekijken we het match per match. We zijn geen rekenmachines, maar wel voetbalmachines."

Ziet Clement Antwerp eigenlijk nog als een titelconcurrent? "Absoluut. Antwerp is zeker nog een tegenstander voor de titel. Het is een goede ploeg met veel kwaliteit in de kern."

"Antwerp heeft veel geïnvesteerd om vol voor de titel te gaan. Die ambitie hebben ze ook uitgesproken, net als de nummers 2 en 3 van vorig seizoen waar we de voorbije week tegen speelden. Ze hebben ook een heel goede coach met veel ervaring, die al een paar keer kampioen werd."