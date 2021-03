Rookie Anthony Edwards nestelt zich in gezelschap van Durant en LeBron

Minnesota is dit seizoen het zwakste team in de NBA, maar sinds de All-Star Game lijkt er beterschap op komst bij de Timberwolves. Het team heeft nu 3 van zijn 5 matchen gewonnen na het All-Star Weekend.

Afgelopen nacht versloegen de Timberwolves ietwat verrassend Phoenix met 119-123. Rookie Anthony Edwards was de topschutter met 42 punten en is daarmee de op twee na jongste speler in de NBA-geschiedenis die 40 punten of meer maakt in een match. Alleen LeBron James en Kevin Durant waren jonger.