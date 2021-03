Rangers beschuldigt Slavia-speler van racisme: "Waarom bedek je anders je mond?"

De Europese avond draaide gisteren uit op een nachtmerrie voor Rangers. 9 Schotten werden gisteren uitgeschakeld door Slavia Praag.

Volgens Rangers-coach Steven Gerrard was zijn speler Glen Kamara gisterenavond ook het slachtoffer van racisme. Terwijl Slavia Praag-speler Ondrej Kudela zijn mond bedekte, zei hij iets in het oor van Kamara.

"Als ik iets tegen jou wil zeggen op een voetbalveld, waarom zou ik dan mijn mond bedekken en het in je oor zeggen? Mijn speler Glen Kamara zegt me dat hij racistisch bejegend is", aldus Gerrard.

"Ik ben boos. Ik ken Glen (Kamara) en ik vertrouw hem voor 100 procent. Het is heel teleurstellend dat dat gebeurd is."

"Het is nu aan de UEFA om actie te ondernemen. Ik hoop vooral dat dit niet in de doofpot verdwijnt", benadrukt Gerrard.

Slavia Praag reageerde al op de beschuldigingen en ontkent. Volgens het Tsjechische team waren de opmerkingen van Kudela niet racistisch.