Ook Waasland-Beveren - STVV gaat niet door dit weekend

Waasland-Beveren en STVV stonden normaal gezien morgen om 16.15u tegenover mekaar in de competitie. Die afspraak wordt nu verzet naar een latere datum. STVV zit met 13 coronagevallen binnen de staf en de spelersgroep van het eerste elftal.

De club diende daarom een verzoek in om de degradatiekraker op de Freethiel te kunnen uitstellen. Dat is mogelijk vanaf zeven besmettingen in de spelersgroep.



Volgens Het Belang van Limburg zouden met Caufriez, Sankhon, Asamoah, Konaté, Cacace, Ito, Nazon, Steuckers, Teixeira en Vanmarsenille 10 spelers besmet zijn. Ook hoofdcoach Peter Maes zit momenteel in quarantaine na een positieve test.

Gisteren raakte dat het duel tussen Beerschot en Charleroi, ook zaterdag, niet doorgaat wegens een coronagolf bij Charleroi.