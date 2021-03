Om 13 uur wordt er geloot voor de kwartfinales van de Europa League

Manchester United, Arsenal en Ajax zijn de grootste namen die nog overblijven in de Europa League en lijken op papier de favorieten voor de eindzege. Spanje heeft met Villarreal en Granada nog twee vertegenwoordigers, AS Roma is de laatst overgebleven Italiaanse club in Europa.

Stuntploeg Dinamo Zagreb, donderdagavond de boeman van Tottenham, en Slavia Praag zijn de resterende twee teams bij de loting, waarbij geen reekshoofden meer zijn.

Net als bij de Champions League wordt in de Europa League ook meteen geloot voor de halve finales en voor de "thuisploeg" in de finale. Die vindt plaats op 26 mei in Gdansk, Polen.

De kwartfinales worden gespeeld op 8 april, de terugmatchen zijn een week later. Op 29 april en 6 mei worden de halve finales afgewerkt.