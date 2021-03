Na Wout van Aert tekent ook meesterknecht Sepp Kuss voor 3 jaar bij

Sepp Kuss is een belangrijke pion bij Jumbo-Visma. In het hoogebergte blijft de Amerikaan vaak als laatste over om het pad te effenen voor kopman Primoz Roglic.

Dat wordt geapprecieerd bij de Nederlandse formatie. Ook de komende 3 seizoenen blijft Kuss in de geel-zwarte outfit koersen.

"Daar ben ik heel blij mee", reageert de renner zelf. "Ik voel me erg goed bij de ploeg. Ik voel waardering als renner en als mens."

"Sepp is een van de beste klimmers in het peloton", dixit ploegleider Merijn Zeeman. "Hij grijpt zijn kansen en hij is een erg belangrijke pion voor onze kopmannen."

"Stilaan wordt Sepp zelf een leider. De komende jaren zullen we hem daarin ook begeleiden."