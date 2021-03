Monopoly Rode Duivels: Stem zelf wie de duurste speler wordt en/of win het spel

Zeggen dat Monopoly zo oud is als de straat, is een tikkeltje overdreven, maar de originele versie van het spel waarin je straten koopt en er huizen en hotels op zet, werd wel al in 1935 gelanceerd.

Ondertussen zijn het aantal varianten nog moeilijk te tellen. The Beatles hebben een editie, F.C. De Kampioenen ook en hetzelfde geldt voor tal van grote voetbalclubs als Real Madrid, Manchester City en Chelsea.

Tegen het EK-voetbal deze zomer komt er een editie van de Rode Duivels op de markt. De traditionele straten zijn vervangen door spelers, de huizen en hotels door tribunes en stadions. Kopen en verkopen gebeurt allemaal zonder tussenkomst van makelaars, maar let op, ook in deze editie kan je nog altijd naar de gevangenis.

Welke Rode Duivel de duurste speler wordt en je dus het meeste kan opbrengen, kunnen fans van de nationale ploeg een week lang zelf mee bepalen. Stemmen kan via deze link.