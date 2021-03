Merlier bewijst weer blakende vorm: "Net zo goed als toen ik BK won"

Overal waar Tim Merlier tegenwoordig start in de eendagskoersen is het prijs voor de sprintbom van Alpecin-Fenix. Steeds meer vestigt hij zijn naam tussen de topsprinters. "Maar eigenlijk reed ik vandaag de hele tijd achter de feiten aan."

"In het begin was ik echt niet goed. Toen het in waaiers werd getrokken, verzuurden de benen meteen. Bij de eerste keer Kemmelberg dacht ik goed gepositioneerd te zitten, maar blijkbaar zat ik toch te ver. "Oei, de koers is voorbij, dacht ik.""

"Bij de 2e keer Kemmel zat ik meer naar voren, mocht er een groepje wegrijden. Wat ook gebeurde. Ik dacht dat we er vrij rap naartoe zouden rijden, maar we hebben er bijna 100 kilometer achter liggen bengelen."

"Ik wist dat als we erbij zouden raken, ik nog de benen zou hebben om het af te maken. Ik kom liever van achteruit dan dat ik de hele dag vooraan heb gereden."

In de sprint was er wel weer een vreemd momentje, waarop Merlier plots zowaar achterom keek. "Ik word er zelf ook zot van. Het gebeurt automatisch."

"Ik denk dat ik nu weer even goed ben als toen ik Belgisch kampioen werd en alvast beter dan ik vorig jaar ooit geweest ben. Of het niet jammer is dat ik met deze vorm geen Milaan-Sanremo rijd? Ik was er natuurlijk graag bij geweest, maar dit is ook mooi. En ik weet niet of ik de Poggio wel zou overleven."