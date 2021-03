Krankzinnige beelden: Franse speedrider scheurt door verlaten skioord Avoriaz

"Ik ken het resort al sinds ik een kind was en ik heb altijd het idee gehad om hier een project uit te werken. Ik vloog hier al in 2016 en voelde het potentieel. Door de lockdown was het ski resort verlaten, dus qua timing was het nu ideaal", reageert Delluc op de website van zijn sponsor.

Op de beelden is te zien hoe Delluc door Avoriaz zoeft. Op zijn tocht tikt hij gebouwen aan met zijn ski's, zoeft hij over besneeuwde daken en glijdt hij zelfs over de kabels van de skilift.

Speedriding is een variant van paragliden, waarbij de glider kleiner en wendbaarder is, waardoor de skiër veel hogere snelheden kan halen. Hoe dat er precies uitziet, demonstreet de Fransman Valentin Delluc met een verbluffende video.

Bekijk hier de hallucinante beelden:

"De wall ride was erg spannend"

"Qua training was het ook anders dan anders. Veel tricks wou ik al jaren doen, maar had ik nog nooit de kans voor gekregen. Ik moest dus veel oefenen. Hoe ik zou aanvliegen en de obstakels zou raken, om er zeker van te zijn dat ik genoeg snelheid had om op de kabels te kunnen sliden bijvoorbeeld."

"Gewoonlijk opereer ik in een natuurlijke omgeving, dus dit vergde meer organisatie. Van de juiste toestemmingen tot nauwkeurig plannen en testen. Ik maak al sinds januari oefenvluchten om te kunnen weten waar we de kickers en muurstukken moesten plaatsen."

Die slide op de kabels van de stoeltjeslift is indrukwekkend, maar vormde niet het grootste obstakel. "De wall ride was erg spannend omdat ik niet wilde dat mijn glider vast kwam te zitten", zegt Valentin Delluc.

"Er was een balkon boven het muurstuk dat we hadden geplaatst en ik moest mijn zeil echt naar de zijkant duwen zodat het er niet aan zou blijven vasthaken. Het was vrij technisch en ik moest heel precies zijn om niet te missen. Ik heb op rotswanden geoefend, maar pas in Avoriaz zelf lukte het volledig."

"De wind? Die is in speedriden uiterst belangrijk. In het hooggebergte zijn er soms windsnelheden van 30 km/u, maar aangezien alles min of meer glad is en er geen gebouwen staan, is het mogelijk om dat te beheersen. Hier was het al aan 10 km/u zeer turbulent. Focus dus, en een goede voorbereiding. Missie volbracht!"